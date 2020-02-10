Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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