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Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.
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