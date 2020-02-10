Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Çebi'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.


Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:


"Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
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