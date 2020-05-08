Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması:

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik kadrosu ve oyuncularına 11 Mayıs Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tesislerde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması, birinin ise şüpheli durumda olması nedeniyle futbol takımının bugün yapması gereken antrenmanın iptal edildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:



"İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı pazartesi günü bir kez daha Kovid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır."



