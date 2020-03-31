Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: Tüm sonuçlar negatif

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımlarındaki tüm sporcu, teknik heyet ve personelin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, kadın ve erkek voleybol takımları ile kadın basketbol takımlarındaki tüm sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye corona virüsü taraması yapıldığı belirtildi.



İlk yapılan tetkiklerde koronavirüs bulgularına rastlanılan 5 kişinin detaylı taramaları sonrasında sonuçların negatif çıktığı kaydedildi. Son testlere göre tüm sporcu, teknik heyet ve idari personelin sonuçlarının negatif olduğu aktarıldı.



İlk bulguları pozitif çıkan, sonrasında yapılan ikinci testleri negatif olan sporcular ve teknik heyetten bir çalışanın tedbir amaçlı tıbbi kontrol altına alındığı ve evlerinde istirahat ettikleri belirtildi.



İŞTE O AÇIKLAMA



Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.



İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.



Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.



İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.



Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü



