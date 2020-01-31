Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar

6 saat önce

Çaykur Rizespor'da forma giyen Hırvat Dario Melnjak'ı almak isteyen sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper Potuk'u takas vermeye çalışıyor.

Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar, System.String[]

Çaykur Rizespor'da forma giyen Hırvat Dario Melnjak'ı almak isteyen sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper Potuk'u takas vermeye çalışıyor.


Rizespor'un geçen yıl 60 bin Euro'ya aldığı Melnjak, yeşil mavili takımda 36 maçta 6 gol, 5 asist üretti.



Çaykur Rizespor, Alper Potuk, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30 
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