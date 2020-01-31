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Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar
6 saat önce
Çaykur Rizespor'da forma giyen Hırvat Dario Melnjak'ı almak isteyen sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper Potuk'u takas vermeye çalışıyor.
Çaykur Rizespor'da forma giyen Hırvat Dario Melnjak'ı almak isteyen sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper Potuk'u takas vermeye çalışıyor.
Rizespor'un geçen yıl 60 bin Euro'ya aldığı Melnjak, yeşil mavili takımda 36 maçta 6 gol, 5 asist üretti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30
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