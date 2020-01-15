Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ilk ayağında Fenerbahçe'nin dün Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlık geçiren ancak maçı tamamlayan Deniz Türüç ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ilk ayağında Fenerbahçe'nin dün Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlık geçiren ancak maçı tamamlayan Deniz Türüç ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun MR'ının çekildiği ve sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu belirtildi. Oyuncunun Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı, cuma günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.


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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
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