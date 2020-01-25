Fenerbahçe'den deprem yardım kampanyasına davet! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den deprem yardım kampanyasına davet! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den deprem yardım kampanyasına davet!

11 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulubü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

Fenerbahçe'den deprem yardım kampanyasına davet!, System.String[]

Fenerbahçe Spor Kulubü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti.


Sarı lacivertli ekip, Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin söz konusu davetini kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.


Yapılan paylaşımda, "Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor. Taraftarlarımızın ve halkın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.


Kadıköy Belediyesi, afet bölgesine bağışlanmak üzerine tüm yardımların Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasına getirilmesini rica etmişti.



Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor. Taraftarlarımızın ve halkın bilgisine sunarız. https://t.co/n8FSMMRFDK


— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Ocak 2020

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe, Malatya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:48 
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