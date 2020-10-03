Fenerbahçe'de Perotti açıklaması

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

-İHA-