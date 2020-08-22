Fenerbahçe'den dikkat çeken transfer rakamları! Son 5 yılda...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesinde üst üste yaptığı flaş transferlerle dikkati çeken Fenerbahçe, gözünü rakiplerinin önemli oyuncularına çevirdi.

Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek yeni sezon öncesinde önemli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıldız isimlerini transfer ediyor.

Transfer sezonuna çok hızlı bir başlangıç yapan ve üst üste önemli futbolculara imza attıran Fenerbahçe, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Jose Ernesto Sosa'yı da kadrosuna katmayı başardı.

Trabzonspor'dan Filip Novak ile Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e imza attıran Fenerbahçe, Sosa'yı da alarak kısa sürede söz konusu rakiplerinden dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, bu 4 ismin yanı sıra daha önce Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'ü de kadrosuna kattı.

Son 5 sezonun her birinde rakiplerinde oynayan oyuncuları aldı

Fenerbahçe, son 5 sezonun her birinde rakiplerinde oynayan en az bir futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Sarı-lacivertliler, bu sürede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giymiş 11 futbolcuyu transfer etti.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde ilk transferini Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'nı 2016-2017 sezonunda alarak gerçekleştirmişti.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda tıpkı bir önceki sezonda olduğu gibi rakiplerinden bir oyuncu transferi gerçekleştirdi.

O dönem çok iyi bir performans gösteren ve birçok kulüp tarafından istenen Mehmet Ekici, kararını Fenerbahçe'den yana kıldı.

Söz konusu süreçte transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, Trabzonspor'da bir devre kadro dışı kalmayı göze alarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

2018-2019'da 3 transfer

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda rakiplerinden 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Söz konusu senede Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'ye yaz transfer döneminde imza attıran sarı-lacivertliler, diğer 2 transferi ise devre arasında gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bu dönemde Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz ile Beşiktaş defterini kapatan Tolgay Arslan'ı transfer etmeyi başardı.

Galatasaray'da oynamış oyunculardan 3. transfer Rodrigues

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i, eski takımından ayrıldıktan 6 ay sonra kadrosuna dahil etti.

2019'un ocak ayında Al-Ittihad takımına transfer olan Rodrigues, temmuz ayında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi.

Sinan Gümüş de kadroya dahil edildi

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş'ün transferini de bu sezon duyurdu.

Sarı-lacivertliler, daha önce rakibinin forması giyen Sinan'ı, İtalya'nın Genoa takımından transfer etti.

Bu sezon 4. isim Sosa

Fenerbahçe, transfer dönemi devam etmesine karşın rakiplerinden en çok transferi bu sezon gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın ardından rakiplerinden 4. transferini Jose Ernesto Sosa'yı kadrosuna katarak yaptı.

Sosa, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymişti.

Bir günde rakiplerden 3 transfer

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 3 oyuncunun transferini bir günde açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan eski futbolcuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'dan Filip Novak'ın bonservissiz transferini aynı gün duyurarak taraftarını mutlu etti.

Fenerbahçe, bu transferlerin yanı sıra söz konusu günde Galatasaray'ın da transferi için uğraştığı Mert Hakan Yandaş'ı da kadrosuna katmayı başardı.