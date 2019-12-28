Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması! - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması!

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarının kapanış haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosunu resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması!, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarının kapanış haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosunu resmen açıkladı.


Sarı lacivertli ekip, sakatlığı sebebiyle kadroda olmadığı öne sürülen kaptan Emre Belözoğlu'nun kafilede yer aldığını duyurdu.


İşte o açıklama:


Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu kafilesi şu şekilde:


Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.


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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:36 
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