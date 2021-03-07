Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberlerini yalanladı.
Sarı-lacivetli ekipte Antalyaspor beraberliği sonrası Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ederek Samandıra'daki eşyalarını topladığı iddiaları göndeme gelmişti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, o iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Sipahioğlu, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" notuna yer verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması: 'Asılsız habelere itibar etmeyiniz' - Son Dakika Spor