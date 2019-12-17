Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün 58 yaşına girdi.

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün 58 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından da tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımlandı. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de kazandığı şampiyonluk kupasıyla paylaşılan mesajda, "Bugün Ersun Hocamızın doğum günü! Mutlu yıllar Ersun Yanal" başlığı kullanılırken, deneyimli çalıştırıcının, "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verildi.


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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:34 
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