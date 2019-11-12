Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması: Geçmiş olsun dileriz
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması: Geçmiş olsun dileriz - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması: Geçmiş olsun dileriz

6 saat önce

Resmi açıklama şöyle;"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir.

Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması: Geçmiş olsun dileriz, System.String[]

Resmi açıklama şöyle;


"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz.


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Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:38 
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