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Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması: Geçmiş olsun dileriz
6 saat önce
Resmi açıklama şöyle;"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir.
Resmi açıklama şöyle;
"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz.
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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:38
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