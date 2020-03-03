Fenerbahçe'den Falette açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Falette açıklaması

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Simon Falette ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Simon Falette ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Falette'nin yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:59 Kaynak: DHA
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