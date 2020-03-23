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Fenerbahçe'den Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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