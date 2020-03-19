Fenerbahçe'den Fenerium'a ara

Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini yaşanan korona virüs salgını sebebiyle geçici süreyle kapatma kararı aldı.



Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını dolayısıyla bir çok kurum faaliyetlerine ara verirken Fenerbahçe'de Fenerium şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı. Fenerium'un sosyal medya hesabından konuyla yapılan açıklamada, "Fenerium olarak taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını önemsiyoruz. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm Fenerium mağazalarımızın faaliyetlerine yarın (20.03.2020) itibariyle geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre içerisinde depolarımızda tüm hijyenik koşullar önceliğimiz olacak şekilde, online satış mağazamız Fenerium.com üzerinden taraftarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Taraftarlarımızın ve çalışanlarımızın buluşacağı güne kadar sağlıkla kalın" denildi. - İSTANBUL