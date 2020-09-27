Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası koluna aldığı darbeyi paylaştı.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası koluna aldığı darbeyi paylaştı.
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu'nun koluna aldığı darbeyi paylaştı. - İSTANBUL
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