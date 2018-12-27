Fenerbahçe'den Fernandao'ya Başsağlığı Mesajı

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz." denildi.



Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Bursaspor forması da giymişti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mauricio Isla'dan İtiraf: Üst Üste İki Maç Kazanmayı Beceremedik

Fenerbahçe'nin Eski Golcüsü Fernandao'nun Kızı Hayatını Kaybetti

Colin Kazım Richards, Meksika Ekibi Rojos de Veracruz'a Transfer Oldu

Trabzonspor, Onazi'nin Sezonu Kapatması Sonrası Mbia'yı Radarına Aldı