Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Fernandao'ya Başsağlığı Mesajı

Fenerbahçe'den Fernandao'ya Başsağlığı Mesajı

12 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Fernandao'ya Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz." denildi.

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Bursaspor forması da giymişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:00 Kaynak: AA

Fenerbahçe Kulübü, Jose Fernandao, Fenerbahçe, Spor
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