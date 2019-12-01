Fenerbahçe'den flaş VAR paylaşımı!

2-2 biten maçta skoru 2-2'ye getiren golü atan Garry Rodrigues'in golü uzun süre VAR'dan izlenmişti.



Fenerbahçe ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla VAR süresinin uzunluğuna dikkat çekti.



Twitter hesabından yapılan paylaşımda Garry Rodrigues'in gol sevinci gösterilirken "Dört dakika on yedi saniye!" ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe, gün içinde #ÇifteStandartVAR! etiketiyle de paylaşımlarda bulunmuştu.







?? Dört dakika on yedi saniye! ?? pic.twitter.com/ZHZX2xUvPo



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 1, 2019