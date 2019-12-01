Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den flaş VAR paylaşımı!
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Fenerbahçe'den flaş VAR paylaşımı!

6 saat önce

2-2 biten maçta skoru 2-2'ye getiren golü atan Garry Rodrigues'in golü uzun süre VAR'dan izlenmişti.

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2-2 biten maçta skoru 2-2'ye getiren golü atan Garry Rodrigues'in golü uzun süre VAR'dan izlenmişti.


Fenerbahçe ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla VAR süresinin uzunluğuna dikkat çekti.


Twitter hesabından yapılan paylaşımda Garry Rodrigues'in gol sevinci gösterilirken "Dört dakika on yedi saniye!" ifadeleri kullanıldı.


Fenerbahçe, gün içinde #ÇifteStandartVAR! etiketiyle de paylaşımlarda bulunmuştu.



?? Dört dakika on yedi saniye! ?? pic.twitter.com/ZHZX2xUvPo


— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 1, 2019

Garry Rodrigues, Fenerbahçe, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:32 
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