Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak

Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde 1-1 biten serinin ardından sayı farkıyla Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Öznur Kablo'dan çarpıcı bir maç sonu paylaşımı geldi.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Basketbol takımının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tur sonrası sevinç fotoğrafı kullanılırken, "Gereğini yapmış, Final Four'a eze eze ağlatarak kalmış, Fenerbahçe pozu!"ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun bu paylaşımının, Galatasaray Baş Antrenörü Efe Güven'in maç içerisinde takımıyla yaptığı toplantı sırasında kullandığı ifadelere bir gönderme olduğu iddia edildi.