Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak - Son Dakika

Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak

20.03.2021 21:58
Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak, System.String[]

Kadınlar EuroLeague'de Galatasaray'ı sayı farkıyla eleyerek Final Four'a kalan Fenerbahçe Öznur Kablo'nun resmi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım geldi. Takımın sevinç fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda, "Gereğini yapmış, Final Four'a eze eze ağlatarak kalmış, Fenerbahçe pozu!" ifadelerine yer verildi.

Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde 1-1 biten serinin ardından sayı farkıyla Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Öznur Kablo'dan çarpıcı bir maç sonu paylaşımı geldi.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Basketbol takımının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tur sonrası sevinç fotoğrafı kullanılırken, "Gereğini yapmış, Final Four'a eze eze ağlatarak kalmış, Fenerbahçe pozu!"ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun bu paylaşımının, Galatasaray Baş Antrenörü Efe Güven'in maç içerisinde takımıyla yaptığı toplantı sırasında kullandığı ifadelere bir gönderme olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak
Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak

Galatasaray, Fenerbahçe, Euroleague, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak - Son Dakika Spor


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