Fenerbahçe'den Galatasaray'a FIFA göndermesi

Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlanmasının ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.

FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketinde Fenerbahçe yüzde 57,3 oy alarak, yüzde 42,7'de kalan Galatasaray'ın önünde birinci oldu.

Anketin sonuçlanması sonrası sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız." ifadelerine yer verdi.