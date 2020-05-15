Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray" - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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