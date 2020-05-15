Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı! - Son Dakika

Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, performans ekibinde yer alan yabancı bir personelinin corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, performans ekibinde yer alan yabancı bir personelinin corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray." ifadeleri kullanıldı.


GALATASARAY GECE YARISI VAKA AÇIKLADI


Galatasaray, performans ekibindeki bir yardımcı personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.


Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekildeydi:


Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.


Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu'nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur.


Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Galatasaray Spor Kulübü



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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:00 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı! - Son Dakika Spor
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