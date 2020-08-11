Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş cevabı!

Fenerium'un resmi Twitter hesabı, göz kırpma emojisiyle 'Mert Hakan Yandaş'ın forması yarın itibariyle tüm Fenerium'larda!' paylaşımında bulunurken Fenerbahçe resmi Twitter hesabı ise bu sözleri paylaşarak 'sus' işareti ile tweet attı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Abudrrahim Albayrak, sponsorluk anlaşması sırasında Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasını eleştirmişti.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı ise sosyal medyada 'Galatasaray'a mesaj' olarak algılandı.

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— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2020