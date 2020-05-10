Fenerbahçe'den Garry Rodrigues açıklaması

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmak istediği yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile ilgili haberler hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından 'Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim' şeklinde ifadeler kullanılarak kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur." - İSTANBUL