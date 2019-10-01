Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den genç futbolcuya profesyonel sözleşme
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'den genç futbolcuya profesyonel sözleşme

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat'ın da hazır bulunduğu törende genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den genç futbolcuya profesyonel sözleşme, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat'ın da hazır bulunduğu törende genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Melih Bostan ile sözleşme imzaladı
Fatih Terim, PSG maçında Fenerbahçe derbisine göre 2 değişiklik yaptı! Sarı kart gören Thomas Tuchel tarihe geçti Galatasaraylı taraftarlar, TT Stadı'nı hınca hınç doldurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 23:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den genç futbolcuya profesyonel sözleşme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]