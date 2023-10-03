Fenerbahçe\'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma\'nın attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Braga, Union Berlin'i deplasmanda 90+5'nci dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.
Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçsede skoru koruyamadı. Sikou Niakate'nin 41. dakikada attığı golle farkı bire düşüren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı harika golle maça dengeyi getirdi.
İşte Bruma'nın o golü;
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Andre Castro takımı lehine skoru 3-2 yaptı. Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Union Berlin Şampiyonlar Ligi'nde puansız akldı. Konuk ekip Braga'da 3 puana yükseldi.
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