Fenerbahçe'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma'nın attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

Fenerbahçe'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma'nın attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

Fenerbahçe\'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma\'nın attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Son Güncelleme: 03.10.2023 21:52

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Union Berlin, sahasında Braga'ya 90+5. dakikada yediği gol ile 3-2 mağlup oldu. Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti fakat skoru koruyamadı. Sikou Niakate ve Bruma'nın golleriyle maça denge getiren Braga, Andre Castro'nun 90+5. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Braga, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puana yükseldi. Union Berlin ise puansız kaldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Braga, Union Berlin'i deplasmanda 90+5'nci dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.

BRUMA'DAN OLAĞANÜSTÜ GOL

Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçsede skoru koruyamadı. Sikou Niakate'nin 41. dakikada attığı golle farkı bire düşüren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı harika golle maça dengeyi getirdi.

İşte Bruma'nın o golü;

Görüntü: Exxen
Görüntü: Exxen
Görüntü: Exxen

3 PUANI BRAGA ALDI

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Andre Castro takımı lehine skoru 3-2 yaptı. Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Union Berlin Şampiyonlar Ligi'nde puansız akldı. Konuk ekip Braga'da 3 puana yükseldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma'nın attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Fenerbahçe'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma'nın attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
21:14 Son Dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
20:51 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
20:22 Annesini bıçaklayarak öldüren kız intihar etti
20:05 Tayland'da AVM'de ateş açan çocuk, 2 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladı
19:50 Cristiano Ronaldo, Eylül Ayının Oyuncusu Seçildi
19:42 Fransa Dışişleri Bakanı, Ağrı Dağı fotoğrafını kullanıp "Ermenistan geri döndüm" paylaşımı yaptı
19:39 Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin çıbanbaşını yakaladı
18:51 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır
18:38 Başı açık kimlik fotoğrafı tartışması: Polisler alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 22:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den gidenin içinden Ronaldo çıkıyor! Bruma'nın attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement