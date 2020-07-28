Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e bomba teklif

Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacak Gökhan Gönül, performansı yeterli görülürse sahada kalacak aksi halde teknik heyete katılacak.

Bir yıl oyna antrenör ol

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ile yaptığı son görüşmede tecrübeli oyuncuya farklı bir teklifle gitti. Belözoğlu, 35 yaşındaki sağ bekin tecrübesinin takıma çok şey katacağını anlatarak "1 yıl oyna. Performansına ve durumuna birlikte bakalım. Gücünü, performansını yeterli görürsen sahada olmaya devam eder bir yıl daha oynarsın. Olmazsa Fenerbahçe teknik heyetinde görev alırsın" teklifini iletti. Gökhan ikna oldu. Nabil Dirar'ın takımdan ayrılması durumunda, bir de yerli sağ bek ile anlaşma sağlanacak.

VERTONGHEN'E BİZE GEL ÇAĞRISI

2013 yılından bu yana Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Jan Vertonghen takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Belçikalı oyuncu, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama veda zamanı" yazdı. Fenerbahçe taraftarı 33 yaşındaki savunmacıyı mesaj yağmuruna tuttu. Come to Fenerbahçe çağrısı kısa sürede Twitter'da ilk sırayı aldı. Londra ekibiyle 8 yılda tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı yıldız 12 de gol attı.