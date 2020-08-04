Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün duyurulan 2020-21 sezonuna ait harcama limitlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün duyurulan 2020-21 sezonuna ait harcama limitlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün önümüzdeki sezona ait harcama limiti 177.573.089 TL(21,7M€) olarak belirlenmişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir.

Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir.

Harcama limitleri uygulamasına ilişkin başından beri "kervan yolda dizilir" mantığı ile hareket edilmemesini, uygulanabilir, sürdürülebilir bir talimata ihtiyaç olduğunu ve mevcut haliyle Türk futbolunun adil rekabet ortamından uzaklaşacağını ifade etmiş; harcama limitlerinin gerçekçi bir yaklaşımdan uzak ve sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık.

Bugün geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 Milyon TL olması gerekirdi.

Eksi yüz milyonlarca liralık harcama limiti hesabı da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır.

Eksi harcama limiti garabetini gidermek için TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 Milyon TL (18.8 Milyon Euro) olarak açıklanmıştır.

Bu hesaplama manevraları, kulübümüz adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırmaktadır.

2020/21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) limitin çok üzerindedir.

Bu durum, yeni sezonda da Kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi 2021/22 sezonunda Talimatın Ek XII J maddesi gereği Kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır.

Bununla beraber yönetim kurulumuz göreve geldiği günden bu yana finansal durumunu düzeltmek adına bir çok adım atmıştır. Takım harcama limitlerine dahil olan kalemlerde 2017-2018 sezonunda 92 Milyon Euro'luk harcamayı bir sonraki sezon 82 Milyon Euro'ya geçtiğimiz sezon ise 64 Milyon Euro seviyelerine indirmiş olup, %30'luk bir tasarruf sağlamıştır. Ancak açıklanan limitler doğrultusunda bugün bizden beklenen 64 Milyon Euro'dan 18.8 Milyon Euro seviyesine inmemizdir. Buna hangi açıdan bakarsanız bakın, futbolun gerçeklerinden çok uzak olduğu aşikardır.

Bir kez daha üstüne basa basa vurgulamak isteriz ki; kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019/20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz.

Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz.

Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve  gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:46

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya kalkışan şüpheli, yakalandı İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı         
17:19
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu         
16:44
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz         
16:20
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
15:25
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu         
15:05
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek         
13:53
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti         
12:50
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik         
12:35
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti         
10:34
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi? Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?         
10:07
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı         
09:16
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor         
09:08
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak         
09:07
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 01:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei