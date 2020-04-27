Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ın menajerine ret

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için sarı-lacivertlilere talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.









GALATASARAY İSTİYOR



Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor. 30 yaşındaki deneyimli sol bek, 2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli oyuncu o tarihten beri sarı-lacivertli formayı terletiyor. (Takvim)



