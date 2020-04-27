Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ın menajerine ret - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ın menajerine ret - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ın menajerine ret

6 saat önce

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için sarı-lacivertlilere talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ın menajerine ret, System.String[]

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için sarı-lacivertlilere talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.



GALATASARAY İSTİYOR


Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor. 30 yaşındaki deneyimli sol bek, 2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli oyuncu o tarihten beri sarı-lacivertli formayı terletiyor. (Takvim)


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:48 

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