Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın sabah antrenmanında ayağının altında ağrı hissettiği belirtilerek, "Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda "plantar fasia"da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilmiştir." denildi.

Miha Zajc'ın ise antrenmanda bileğine darbe aldığı aktarılarak, "Oyuncunun darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı kaydedildi.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize
Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

Son Dakika Haberleri
01:26 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
00:40 Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti! - Son Dakika Spor
00:10 Tümer Metin: "Galatasaray'da Fatih Terim..." - Son Dakika Spor
00:02 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]