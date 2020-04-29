Fenerbahçe'den Iagupova ve Zandalasini, Kadınlar Avrupa Ligi'nin en iyi beşine seçildi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi beşi açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, sarı-lacivertli oyuncular Alina Iagupova ve Cecilia Zandalasini'nin, Avrupa Ligi'nin en iyi beş oyuncusu arasında yer aldığı bildirildi.

Organizasyonun internet sitesinde, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın en iyi beşinin belirlendiğinin açıklandığı belirtildi. Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Iagupova ve Zandalasini'nin yanı sıra Alyssa Thomas (ZVVZ USK Prag), Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg) ve Sandrine Gruda'nın (Famila Schio) da ilk beşe seçildiği kaydedildi.