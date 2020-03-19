Fenerbahçe'den iki transfer bombası! Haber gönderdiler - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den iki transfer bombası! Haber gönderdiler - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den iki transfer bombası! Haber gönderdiler

6 saat önce

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den iki transfer bombası! Haber gönderdiler, System.String[]

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe buna karşın yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler rakiplerin gerisinde kalmama adına özellikle sözleşmesi bitecek isimlerle temasa geçmiş durumda.


MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ


Takvim'in haberine göre, Bundesliga ekibi Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz'e kanca attı. Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre önce temasa geçildiği öğrenildi.


3 GOL ATARKEN, 6 ASİST YAPTI


Orta alanın ortasında çift yönlü olarak oynayabilen 30 yaşındaki Aranguiz bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.


5 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ


Aranguiz 2015 yılında Internacional'de oynarken de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli yıldız 79 kez Şili formasını terletti.


ARTEM DZYUBA TEKLİFİ


Sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi bitecek olan ünlü Rus forvetin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli yönetimin süre istediği belirtiliyor. Yeni sezonda mutlaka forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi


HAVADAN BÜYÜK SİLAH


Rus basının iddiasına göre, sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Artem Dzyuba menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin 1.97 boyundaki ünlü forvet için zaman istediği belirlendi.


23 GOLE KATKI YAPTI


Bu sezon Rus Ligi'nde 13 gol atıp 10 asist yapan 31 yaşındaki Dzyuba ile birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. Rus yıldızın yüksek maaşının Fenerbahçe yönetimini düşündündüğü gelen bilgiler arasında.


Leverkusen, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:47 

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