Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlıkları ile ilgili açıklama

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda HJK Helsinki ile dün akşam oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sağlık durumları ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada iki oyuncunun bugün MR'larının çekildiği belirtilirken, görüntüleme neticesinde Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.