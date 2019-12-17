Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! | Transfer Haberleri

6 saat önce

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! | Transfer Haberleri, System.String[]

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı... Sadık Çiftpınar'ın sakatlanmasıyla stoper arayışlarına giren sarı lacivertlilerin Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Jerome Boateng'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.


Fenerbahçe'de teknik direktör Yanal, Zanka ve Adil Rami'yi yetersiz buldu, arayışlar hızlandı. Serdar'ın yanına yeni bir isim arayan yönetimin hedefindeki oyuncunun Bayern Münihli Jerome Boateng olduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin oyuncu için Bayern'in kapısını çalacağı konuşuluyor.


Sözleşmesi 2021'e kadar devam eden Gana asıllı Alman oyuncu bu sezon fazla forma şansı bulamıyor. Ligde 6 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncunun sarı laciverlilerin teklifine ne yanıt vereceği merak konusu.


Sadık Çiftpınar, Jérôme Boateng, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:39 
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