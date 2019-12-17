Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı... Sadık Çiftpınar'ın sakatlanmasıyla stoper arayışlarına giren sarı lacivertlilerin Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Jerome Boateng'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



Fenerbahçe'de teknik direktör Yanal, Zanka ve Adil Rami'yi yetersiz buldu, arayışlar hızlandı. Serdar'ın yanına yeni bir isim arayan yönetimin hedefindeki oyuncunun Bayern Münihli Jerome Boateng olduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin oyuncu için Bayern'in kapısını çalacağı konuşuluyor.



Sözleşmesi 2021'e kadar devam eden Gana asıllı Alman oyuncu bu sezon fazla forma şansı bulamıyor. Ligde 6 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncunun sarı laciverlilerin teklifine ne yanıt vereceği merak konusu.



