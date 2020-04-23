Fenerbahçe'den Jose Callejon'a 2.5 milyon euro! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Jose Callejon'a 2.5 milyon euro! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Jose Callejon'a 2.5 milyon euro!

6 saat önce

Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'den Jose Callejon'a 2.5 milyon euro!, System.String[]

Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.



İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La Liga kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.


Callejon kimdir?


Jose Callejon, 1990'lı yılların içerisinde Costa Tropical takımı ile futbol hayatına başladı. 2002 yılında ise Real Madrid takımı ile çalışmalara başladı. İlk zamanlar alt yapı kadrosunda yer alan İspanyol futbolcu, 2006 yılıda Real Madrid C takımına kadar yükseldi.


Bir sezon bu takımda yer aldıktan sonra 2007-2008 sezonunda ikinci takım olan Real Madrid B takımına geçiş yaptı. Oynadığı sezon içerisinde takımı ile 40 maça çıkan Jose Callejon, bu maçlarda 21 gol attı. Gol kralı ödülünü kazandı.


2007-2008 sezonunun sonunda B takımdan ayrılarak La Liga'da mücadele eden Espanyol takımına transfer oldu. 4 yıllık sözleşme imzalayan Jose Callejon, ilk maçına Getafe karşısında çıktı. 3 sezon forma giydiği takımın toplamda 40 maça çıktı ve 21 gol atma başarısı gösterdi.


2011 yılında kendini geliştirdiği eski takımı Real Madrid'e transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi karşılığında Espanyol Kulübü'ne 5,5 Milyon Euro para verildi. Takımın orta saha bölgesinde birçok yıldız bulunmasına rağmen performansını hep yüksekte tuttu ve takımı ile iki sezonda 53 maça çıkıp 6 gol attı.


2013 yılında ise İtalya 'ya yolan çıkan Jose Callejon, 2013-2014 sezonun öncesinde Napoli'ye transfer oldu. Takıma geldiği ilk sezonda etkili bir giriş yaparak takımı ile İtalya Kupası'nı kazandı. Aynı yıl içerisinde İtalya Süper Kupası'nı da alarak takıma katkı sağlayan isimlerin başında geldi.


Jose Callejon'un Milli Takım Kariyeri


Jose Callejon, Milli Takım kariyerine 2008 yılında İspanya U-21 kadrosuna davet edilerek başladı. İlk maçına 2008 de Kazakistan U-21 karşısında çıktı ve bir gol attı. Toplamda ise 4 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:42 

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