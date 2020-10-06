Fenerbahçe'den kar açıklaması

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde kar açıklamasında bulundu.
Yeni sezon yapılanmasını tamamlayan Fenerbahçe, KAP'a kar açıklamasında bulundu. Toplamda 18 yeni oyuncu sarı-lacivertli ekibe katılırken, 10'u kiralık olmak üzere 21 futbolcuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe, tüm bu yapılanma neticesinde 23,1 milyon Euro transfer geliri elde ederken, 14,6 milyon Euro transfer harcaması yaptı. Sarı-lacivertli ekip toplamda ise 8,5 milyon Euro transfer karı elde etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:57 - Kaynak: İHA
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