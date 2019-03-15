Fenerbahçe'den Kınama Mesajı
1 saat önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.
İSTANBUL/ DHA
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Zelanda'daki 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı için kınama mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:48 Kaynak: DHA
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