Fenerbahçe'den köy camisine yardım - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den köy camisine yardım - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den köy camisine yardım

6 saat önce

lacivertliler üstlendi.

Fenerbahçe'den köy camisine yardım, System.String[]

lacivertliler üstlendi.


Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı olan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan Merkezi Cami'nde bakım onarım çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında köy caminin halılarının tamamı değiştirildi. Elektrik aksamının yanı sıra avizeleri yenilenen caminin tüm temizliği de yapıldı. Camide bakım onarım çalışmalarının tamamının sona erdiğini dile getiren köy muhtarı Cihan Bayrak, desteklerinden ötürü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.


Bayrak, " Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi. - DÜZCE

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kaynaşlı, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2020 yılında Barbie'nin Türkiye'deki rol modeli, milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: Ücretsiz çalışmaya hazırım Galatasaray'da Lemina, sakatlığını atlatıp takımla çalıştı Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak

Son Dakika Haberleri
15:23 "İddia değil! Ben mağdurum..." Can Yaman'a şok suçlamanın detayları!
14:59 Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi
14:57 Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne geri sayım
14:57 Cemal Reşit Rey'de Kadınlar Günü konserleri
14:37 Cazın ustaları İstanbul'a geliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 15:42:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den köy camisine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]