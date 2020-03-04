Fenerbahçe'den köy camisine yardım - Son Dakika
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Fenerbahçe'den köy camisine yardım

6 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı olan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan Merkezi Cami'nde bakım onarım çalışmaları yapıldı.

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı olan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan Merkezi Cami'nde bakım onarım çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında köy caminin halılarının tamamı değiştirildi. Elektrik aksamının yanı sıra avizeleri yenilenen caminin tüm temizliği de yapıldı. Camide bakım onarım çalışmalarının tamamının sona erdiğini dile getiren köy muhtarı Cihan Bayrak, desteklerinden ötürü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.


Bayrak, " Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kaynaşlı, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:02 
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