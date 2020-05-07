Fenerbahçe'den liglerin 12 Haziran'da başlaması kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri için 12 Haziran'da başlatılma kararı alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde insan sağlığının her şeyden önemli olduğu, tedbirler kapsamında ertelenen liglerin gidişatı ve durumu hakkında verilecek her karara saygı duyulacağı belirtildi.

TFF'nin futbol liglerini 12 Haziran'da başlatma kararı aldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz durumda, liglerin devam ettirilme çabasını anlamakla beraber, hiç istemesek de yaşanması ve önümüze çıkması muhtemel sorunlar hakkında şimdiden bir yol haritası belirlenmesi gerektiği çok açıktır. Müsabaka oynanırken ya da antrenman süreçlerinde zincirleme şekilde bulaşı riski bulunmaktadır. Herhangi bir vaka ile henüz karşılaşılmadan, olası tüm kararların bugünden kamuoyu ile paylaşılması ve yol haritasının açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir."

Açıklamada, ligler başladıktan sonra yaşanması ihtimal dahilinde olan bazı konularda tüm spor kamuoyunun TFF yetkililerinden cevaplar beklediği vurgulanarak, şu görüşler paylaşıldı:

"Liglerimizin başladığı hafta itibariyle bir oyuncu, antrenör ya da takım idari kadrosuna dahil olan bir kişide virüse rastlanması halinde atılacak adımlar nasıl olacaktır? Bu bağlamda; herhangi bir şekilde virüs ile enfekte olmuş sporcunun takımı ve o takımın son iki haftada oynadığı tüm rakipleri 14 günlük karantina sürecine dahil olacaklar mıdır? Bu süreçte ilgili takımların oynayacağı müsabakaların akıbeti ne olacaktır? Tüm bunların yanı sıra, maçların oynanmaya başladığı hafta itibariyle bir sporcu ya da spor adamının virüs ile enfekte olması halinde belki de kariyerini etkileyecek düzeyde kalıcı hasar ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumun hukuki sorumluluğu hangi kurum ve kişilerde olacaktır? Ligler tekrar başlamadan önce, böyle bir durumun hukuki sorumluluğunun, hangi kurum ve-veya kişilerde olacağı netleştirilmelidir."

"Kupa maçları lig öncesi ve sonrasına kaydırılmamalı"

Ziraat Türkiye Kupası maçları ile ilgili de görüşlerin yer aldığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sayın Federasyon Başkanı'nın dünkü basın toplantısında 'Tarih konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili kararlar alıp açıklayacağız.' şeklinde görüş belirttiği Türkiye Kupası maçları, ligin formatına ve takvimine eş olarak kaldığı yerden başlamalı ve maçlar ana takvimdeki ilgili lig maçları arasında oynatılarak sonuçlar belirlenmelidir. Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır. Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz."

"Liglerin devamı, iptali ve tescili şeklindeki kararlara saygılı olacağız"

Açıklamada, sarı-lacivertli futbol takımının 4 Mayıs'ta gruplar halinde antrenmanlara başladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"11 Mayıs 2020 itibariyle de kademeli olarak arttırılacak futbolcu sayısının ardından da takım olarak çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecektir. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve Sağlık Bakanlığımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımızın eşsiz emekleriyle salgın ülkemizde kontrol altında tutulmakta; bu kritik süreç olabilecek en az zararla yürütülmektedir. Ancak yine Sağlık Bakanımızın her fırsatta vurguladığı gibi koronavirüs hala çok ciddi bir tehlike olarak gündemimizde yer almakta; günlük yeni vaka sayımız halen 2000'li rakamlarda seyretmektedir. Ulusça, tedbirleri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, kaçınılmaz bir gerçek olan bu virüsle, 'önce insan sağlığı' diyerek mücadeleye devam etmeliyiz. Bu noktada, insan hayatını riske atan bu virüs karşısında önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun liglerimizin durumu ile ilgili verebileceği; liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlara Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz."

Son olarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunan Fenerbahçe Kulübü, bu süreçte önemli bir görev üstlenen sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.