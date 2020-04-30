Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret!

36 dakika önce

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi.

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi. Arap kulüplerinin uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı futbolcunun en ciddi taliplisi ise Fransız ekibi Lyon.


Eski kulübü Marsilya'nın ezeli rakibi olan Lyon'un, Gustavo için kesenin ağzını açtığı ancak Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli oyuncuyu satmama kararı aldığı belirtildi. Sarı lacivertliler Gustavo'yu satmak şöyle dursun, sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu'nun yerine birinci kaptanlığa getirmeyi planlıyor.


Gustavo, Fenerbahçe'de görev aldığı 22 maçta 2 gol, 1 asist üretirken, ikili mücadelelerdeki başarısı, oyun görüşü ve top tekniğiyle tam not aldı. Gustavo'nun, 32 yaşına gelmesine rağmen çok formda olmasının sırrı ise işine olan saygısı ve ciddiyeti. Sosyal medya hesabı bulunmayan Gustavo, sadece futbola ve ailesine odaklanarak örnek bir sporcu hayatı yaşıyor.


Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 07:52 

YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak         
08:24
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler         
08:14
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı         
08:14
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz         
07:55
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi         
07:47
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı         
01:19
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun         
00:38
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı         
00:37
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı         
00:12
Kızılay'dan Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü         
23:53
İsveç'teki hastane, İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok         
23:45
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor         
23:34
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu         
22:55
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu         
22:55
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı         
22:46
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu         
22:40
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi         
22:27
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu         
21:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 08:29:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]