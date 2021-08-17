Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi

Taliban Sözcüsü, Türk televizyonuna konuştu! Hem Türkiye'ye hem de dünyaya mesajı var

Marcao'nun genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldırması üzerine Sarı-Lacivertiler, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın, 16 yaşındaki Arda Güler'i öptüğü ve sevgi gösterdiği fotoğrafı paylaştı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Marcao'ya sus işareti yapan Kerem, takım arkadaşının hiddetli bir şekilde üzerine gelip yumruklar ve kafa savurmasına bir anlam veremedi. 98 doğumlu futbolcunun içinde kaldığı bu durum birçok insanın canını acıttı. Yeniçağ'ın haberine göre; Fenerbahçe de hızlı reaksiyon almadığı düşünülen ezeli rakibine böyle bir göndermede yaptı.