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Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi - Son Dakika

Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi

17.08.2021 13:35

Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, futbolseverlerin gündemine oturdu. Marcao'nun olayına Fenerbahçe'den de üstü kapalı bir gönderme yapıldı. Takımın tecrübelisi Sosa'nın genç Arda Güler'i başından öptüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım, Marcao'nun genç Kerem'e saldırmasına gönderme olarak yorumlandı.

Marcao'nun genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na saldırması üzerine Sarı-Lacivertiler, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın, 16 yaşındaki Arda Güler'i öptüğü ve sevgi gösterdiği fotoğrafı paylaştı.

Marcao'nun Kerem'e saldırmasıyla üzerine ezeli rakip Fenerbahçe'den çok manidar paylaşım geldi

NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Marcao'ya sus işareti yapan Kerem, takım arkadaşının hiddetli bir şekilde üzerine gelip yumruklar ve kafa savurmasına bir anlam veremedi. 98 doğumlu futbolcunun içinde kaldığı bu durum birçok insanın canını acıttı. Yeniçağ'ın haberine göre; Fenerbahçe de hızlı reaksiyon almadığı düşünülen ezeli rakibine böyle bir göndermede yaptı.

Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi - Son Dakika Spor


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