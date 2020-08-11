Fenerbahçe'den Mauricio Lemos atağı! Barcelona'yı reddetmişti...

Spor Arena Dış Haberler | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen savunmacı Mauricio Lemos'un transferini bitirdi.

La Provincia'da yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Uruguaylı stoper ile anlaşmaya vardı ve resmi açıklama ilerleyen saatlerde yapılacak.

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Mauricio Lemos, takımına 1 gollük katkı sağladı.

Mauricio Lemos'un kulübü Las Palmas ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

BARCELONA'YI REDDETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona'dan gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürmüştü.

Mauricio Lemos'un o dönem yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendilerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve eğer işleri yolunda gitmezse Rusya'ya dönecektim. Zorlu bir yaz dönemiydi. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim. Şu an parayı değil, oyuncu olarak kendimi geliştirmeyi istiyorum"