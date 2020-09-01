Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava!

Sarı- Lacivertliler, Max Kruse'ye karşı 160 milyon TL'lik bir dava açtı. Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA'nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor. (Fanatik)

Sarı- Lacivertliler, sonunda Kruse'ye karşı harekete geçti. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi.

Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos'ta Union Berlin 'e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse'nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı.

Max Kruse, 18 Haziran'da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti.

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