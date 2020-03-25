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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'ye doğum günü kutlama mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mehmet Ekici'nin doğum günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mehmet Ekici'nin doğum günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bugün futbolcumuz Mehmet Ekici'nin doğum günü. Mutlu yıllar Mehmet!" ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçeli futbolcu bugün 30 yaşına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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