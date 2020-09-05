Fenerbahçe'den Mert Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:23 - Kaynak: AA
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