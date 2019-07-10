Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
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Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

2 saat önce

"Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir"İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferi için girişimde bulunmadıklarını, mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılmasının da her iki taraf için de mümkün olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması, System.String[]
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"Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir"

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferi için girişimde bulunmadıklarını, mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılmasının da her iki taraf için de mümkün olmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle;
"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.
Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.
Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.
Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır."


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
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