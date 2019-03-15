Fenerbahçe'den Müthiş Geri Dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe
, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor
'u konuk etti. Sarı-lacivertliler geriye düştükleri karşılaşmada Soldado ve Mehmet Ekici
'nin golleriyle 2-1 galip geldi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew'e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi. 32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih
Aksoy'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi. 42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım
'da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti. 48. dakikada Hasan Ali
Kaldırım'ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ayew kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 56. dakikada Moses'in ortasında kaleci Tolgahan topu tokatladı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Ayew vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti. 69. dakikada kazanılan korner atışını Özer kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Papp kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti. 73. dakikada Ndinga'nın pasında topla buluşan Emre soldan ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyondaki Özer Hurmacı
düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1 74. dakikada santra yapan Fenerbahçe, rakip ceza sahasına uzun oynadı. Soldado'nun kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine Soldado'nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu beraberliği getiren isim oldu. 1-1 79. dakikada Ayew'in pasında topla buluşan Alper Potuk
müsait pozisyonda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak topu üstten dışarı yolladı. 80. dakikada Moses'in ara pasında topla buluşan Ayew bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolgahan iki hamlede topa sahip oldu. 86. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Soldado'da kaldı. Bu futbolcunun pasında son çizgiye inen Hasan Ali'nin pasında arka direkte şutunu çeken Mehmet Ekici topu ağlara gönderdi. 2-1 90+3. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı korner atışında Ndinga kafayı vurdu. Kaleye giden topa Ayew kafayla müdahale ederek kornere gönderdi.
Stat: Ülker Stadyumu Hakemler: Bülent Yıldırım
x, Kemal Yılmaz
xx, Asım Yusuf Öz
xx Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Skrtel xxx, Sadık x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal
x (Mehmet Ekici dk. 54 xxx), Tolgay xx (Jailson
dk. 84 ?), Moses xx, Ayew xx, Zajc x (Alper dk. 72 x), Soldado xxx Yedekler: Volkan, İsmail, Ferdi, Şener, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif Teknik Direktör: Ersun Yanal
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Fatih xx, Bjarsmyr xx (Erdoğan dk. 90 ?), Paul Papp
xx, Ziya xx, Hakan Arslan
x, Ndinga xx, Douglos xx, Emre xx, Özer xxx (Mert Hakan dk. 83 ?), Dİabate xx Yedekler: Ali Şaşal
, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Alvarez Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Özer Hurmacı (dk. 73) (DG Sivasspor), Soldado (dk. 74), Mehmet Ekici (dk. 86) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Bjarsmyr, Mert Hakan (DG Sivasspor), Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe)
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)