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Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Basketbol Takımı koçu Zeljko Obradovic'in, istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Basketbol Takımı koçu Zeljko Obradovic'in, istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır. Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen 'hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve pazartesi günü direkt başkanımızla görüşmeyi talep ettiği' iddiası da tamamen yalandır" denildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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